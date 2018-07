Putin cobra segurança para Jogos de Inverno e Copa na Rússia O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse às forças de segurança do país, nesta terça-feira, que precisam superar em força e inteligência os militantes islâmicos para evitar ataques durante os grandes eventos que ocorrerão no país, como a Olimpíada de Inverno de 2014 e a Copa do Mundo de 2018.