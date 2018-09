Putin comandará comissão de fiscalização da Copa 2018

Nota divulgada no site do governo (www.premier.gov.ru) disse que Putin assinou um decreto que cria o conselho de supervisão do Comitê Organizador Rússia-2018, uma entidade sem fins lucrativos.

O conselho inclui também o vice-premiê Igor Shuvalov, que liderou a candidatura da Rússia no processo de escolha da Copa, no ano passado; o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin; e a governadora de São Petersburgo, Valentina Matvienko.

Putin teve grande envolvimento na campanha que levou a Rússia a vencer o processo de escolha, derrotando as candidaturas da Inglaterra, de Espanha/Portugal e da Bélgica/Holanda.

Nos próximos sete anos, o país terá de realizar enormes obras de infraestrutura para receber o maior evento do futebol mundial.

(Reportagem de Gennady Fyodorov)