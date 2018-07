Putin concede cidadania russa a Gérard Depardieu

O astro de "Cyrano de Bergerac" foi no ano passado para o outro lado da fronteira, na Bélgica, para fugir do aumento de impostos planejado pelo presidente socialista, François Hollande, e Putin disse que ele seria bem-vindo na Rússia.

"Se Gérard realmente quiser ter uma permissão de residência na Rússia ou um passaporte russo, acreditamos que o assunto está resolvido e resolvido de forma positiva", disse Putin em uma coletiva de imprensa no mês passado.

O wesbite do governo russo informou nesta quinta-feira que Putin havia assinado um decreto concedendo a cidadania a Depardieu. O texto do comunicado sugere que o ator, de 63 anos, havia feito uma solicitação para obtê-la. Um representante do ator não quis comentar.

O Conselho Constitucional da França bloqueou no mês passado a taxa planejada de impostos de 75 por cento nos rendimentos superiores a 1 milhão de euros (1,32 milhão de dólares), mas Hollande planeja propor uma lei com outro texto que ainda "irá cobrar mais daqueles que têm mais".

