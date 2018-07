Putin diz a Obama que quer melhores laços e igualdade de tratamento

As relações entre os dois presidentes e os dois países estão em baixa, após as divergências e relação aos conflitos na Ucrânia e na Síria e sobre direitos humanos, democracia e questões de defesa.

"O chefe do país russo expressou sua esperança que... os laços entre os dois países se desenvolvam com sucesso, a partir do pragmatismo e igualdade, apesar das dificuldades e desentendimentos", disse o Kremlin em comunicado, resumindo um telegrama enviado a Obama no feriado do Dia 4 de julho.

"Vladimir Putin também ressaltou que a Rússia e os EUA, como países que carregam uma enorme responsabilidade para a salvaguarda, estabilidade e segurança internacional, devem cooperar não apenas no interesse de suas próprias nações, mas também do mundo todo."

O telegrama ressaltou uma mensagem que Putin tornou a principal para seu terceiro mandato como presidente, que a Rússia, assim como os EUA, um membro com direito a veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, deve ser tratada como uma potência mundial e em pé de igualdade, duas décadas depois da queda da União Soviética.

A declaração do Kremlin não fez nenhuma referência às sanções impostas por Washington a Moscou, depois que a Rússia anexou a Crimeia, na península do Mar Negro, ou a outras diferenças entre os dois antigos inimigos da Guerra Fria.