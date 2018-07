Putin ordena investigação sobre inundações que mataram 150

GELENDZHIK, RÚSSIA - O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a abertura de investigações para apurar se foi feito o suficiente para evitar que 150 pessoas morressem em inundações no sul da Rússia, após viajar à região para lidar com o primeiro grande desastre de seu novo mandato.

Mortos por enchentes na Rússia passam de 100

Putin, que já foi criticado pela lenta reação a desastres anteriores, disse no sábado, após visitar as regiões inundadas, que repassaria verbas para construção de novas casas para as vítimas das piores cheias em décadas em Krasnodar, região relativamente rica, forte em agricultura e turismo.

Um gabinete de crise montado pelo Ministério do Interior russo afirmou que 144 pessoas morreram nas inundações, após uma média de dois meses de chuva cair em algumas horas na sexta-feira à noite (local). Entre as vítimas fatais, a maioria morreu por afogamento, muitas delas idosos pegos de surpresa enquanto dormiam.

A polícia disse que sobreviventes subiram em árvores e nos telhados para ficar acima das águas, que inundaram o térreo de alguns edifícios e criaram fortes correntes em algumas ruas.

As chuvas continuam em algumas áreas costeiras neste domingo, incluindo na cidade mais afetada, Krymsk, onde 139 pessoas foram encontradas mortas, do total de 150, segundo agências de notícias russas.

"O comitê de investigação vai checar as ações de todas as autoridades -como a notícia (ou alerta da inundação) foi dada, como poderia ter sido dada, como deveria ter sido dada e quem agiu de que maneira", disse Putin em reunião em Krymsk.

O tráfego ferroviário foi retomado neste domingo, depois de ter sido suspenso no sábado.

Um porta-voz do porto de Novorossiisk, principal saída para o trigo do segundo maior exportador do mundo e também importante porto de carregamento de petróleo, disse que o transporte da commodity seria retomado neste domingo.

O porta-voz não informou, no entanto, quando as exportações de grãos serão retomadas.