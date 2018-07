Putin pede a Kiev que pare os combates e inicie um diálogo

"Infelizmente, o que estamos vendo... nos diz que o combate continua ocorrendo e na noite passada nós vimos algum uso de artilharia do lado ucraniano", disse Putin após colocar flores no Túmulo do Soldado Desconhecido para marcar o 73º aniversário da invasão de tropas nazistas na então União Soviética.

Ele afirmou que não estava claro se a artilharia foi usada pelo exército ucraniano ou pela "chamada forças paramilitares" apoiando o governo.

"É horrível que após tantos anos do início da Grande Guerra sangue esteja sendo derramado no território da antiga União Soviética", disse ele segundo um comunicado publicado no site do Kremlin.

"Nós precisamos garantir que todos os combates sejam interrompidos."

Ele reiterou seu apoio ao cessar-fogo do presidente ucraniano Petro Poroshenko e seu plano de paz, dizendo que um diálogo entre Kiev e os moradores do leste da Ucrânia deve começar.

O cessar fogo de sete dias das forças ucranianas teve início na última sexta-feira, como parte do plano de Poroshenko.

Os combates se reiniciaram no sábado após separatistas pró-russos atacarem postos ucranianos na fronteira com a Rússia e uma base militar.

(Por Alexei Anishchuk)