Putin pede programa físico da era soviética, ao lado de Seagal

Num encontro em uma escola de artes marciais, na periferia de Moscou, Putin pediu por uma educação física inspirada no sistema da era soviética.

"Acho que seria muito oportuno recordar a experiência positiva de décadas passadas, quando o chamado GTO, Prontidão para o Trabalho e a Defesa, estava em uso em nosso país", disse ele. O programa de treinamento físico em massa GTO foi introduzido na década de 1930, sob o regime de Stalin.

"O renascimento deste sistema --em um formato novo e moderno --pode trazer grandes benefícios", afirmou Putin a membros do governo, professores e treinadores.

Ele disse aos ministros da Educação e dos Esportes para estudar a questão e afirmou que o desempenho dos alunos sob o sistema deve ser levado em conta quando as universidades considerarem inscrições.

Putin, que iniciou um mandato de seis anos em maio, tem frequentemente apelado para a nostalgia pela ordem conhecida da era soviética.

Marchas da era soviética foram tocadas na escola Sambo-70 enquanto os alunos vestidos nas cores branco, vermelho e azul da bandeira da Rússia esperavam por Putin em uma cerimônia para inaugurar um novo edifício escolar. Um locutor aumentou a atmosfera marcial ao pedir "alerta total".

Os filmes de ação de Seagal são populares na Rússia e ele já se encontrou com o presidente várias vezes. No que pareceu ser um incidente coreografado, Seagal correu para uma multidão de crianças que tentavam posar com Putin e o puxou para fora, como se estivesse agindo de guarda-costas.

"Crianças, mantenham a calma, é uma grande honra tirar fotos com o presidente da Rússia", disse o locutor.

Putin e Seagal assistiram jovens praticando artes marciais, mas não se juntaram a eles no ginásio, e Putin usava jaqueta e camisa.

Putin, de 60 anos, lançou-se como um homem de ação e aventura ao longo de 13 anos no poder, usando golpes de judô e aparições ao ar livre para polir sua imagem e dar o exemplo. Ele é faixa preta em judô e proficiente em sambo, uma arte marcial desenvolvida no Exército soviético.

Ele foi visto mancando em setembro passado e fontes do governo disseram que ele estava sofrendo de problemas nas costas. O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, contou que Putin havia machucado as costas em uma luta de judô.

Putin foi vaiado após entrar no palco em um evento de artes marciais em novembro de 2011, um sinal de irritação que precedeu os maiores protestos da oposição de seu governo. Mas ele ganhou a Presidência facilmente em março de 2012, após quatro anos como primeiro-ministro, e continua sendo o político mais popular da Rússia.

Ele tem procurado aumentar a expectativa de vida dos russos e conter um declínio demográfico que fez a população cair para 141,9 milhões em 2011, de 148,6 milhões em 1991, o ano do colapso da União Soviética.