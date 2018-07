Putin poderá indultar Khodorkovsky e banda Pussy Riot, diz conselheiro O presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia libertar um ex-magnata do petróleo e integrantes da banda de rock Pussy Riot, todos designados presos políticos por críticos no país e no exterior, em uma anistia esperada para o fim do ano, de acordo com um conselheiro de direitos humanos do Kremlin.