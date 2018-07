Putin sugere que deseja voltar ao Kremlin em 2012

Numa entrevista em que o jornal Kommersant perguntou se Putin não estaria preocupado com a eleição presidencial de 2012, pois ela já estaria decidida, ele respondeu: "Não, ela me interessa (...) como a todos", respondeu Putin. "Na verdade, mais do que a qualquer um, mas não quero fazer disso um fetiche."

Putin foi presidente de 2000 a 2008, antes de entregar o cargo ao sucessor que escolhera, Dmitry Medvedev, que o nomeou primeiro-ministro. Putin não podia disputar um terceiro mandato consecutivo, mas em 2012 estará liberado para concorrer outra vez.

"O mais importante é que esses problemas de 2012 não nos tirem do caminho do desenvolvimento estável", acrescentou Putin.

O Kommersant informou que a entrevista foi feita no reluzente Lada Kalina amarelo de Putin, no trajeto de 180 quilômetros entre Khabarovsk e Chita, no extremo oriente russo. O entrevistador foi Andrei Koleniskov, tradicionalmente o jornalista preferido do político.

Alguns analistas viram as declarações como mais um sinal de que Putin deseja voltar ao Kremlin daqui a dois anos. A rádio Ekho Moskvy, que costuma dar espaço à oposição, começou uma pesquisa com ouvintes e 86 por cento disseram "não" a um novo mandato de Putin. O resultado é condizente com as opiniões da classe média moscovita, audiência habitual da emissora, mas não da população como um todo, que continua tendo Putin em alta conta, segundo outras pesquisas.

Na longa entrevista ao Kommersant, Putin defendeu enfaticamente a repressão policial contra manifestantes pró-democracia nos últimos meses. Ele disse que é preciso obedecer às leis em vigor, que exigem autorização prévia das autoridades às manifestações.

"Se conseguirem (a autorização), podem fazer a passeata," disse Putin. "Se não, vocês não têm esse direito. Saiam sem permissão e vão apanhar na cabeça com cassetete. Só isso."