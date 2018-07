Puxão de orelhas no São Paulo

O São Paulo estava a ponto de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Tropeçou duas vezes nas últimas rodadas, ao empatar por 1 a 1 com Santo André e Corinthians, caiu para a terceira colocação na tabela e ficou a cinco pontos do líder Palmeiras. Diante de tal cenário, ontem, véspera do jogo com o Náutico, no Recife, Ricardo Gomes chamou os jogadores para uma longa conversa. O efeito do diálogo será conferido hoje, a partir das 21h50, nos Aflitos.

Em mais de uma hora de bate-papo reservado, o treinador exigiu mais concentração. Deixou-lhe irritado os cartões tomados no clássico, que prejudicam a equipe para o jogo desta noite. Dagoberto está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Washington foi expulso, ambos por reclamação. "Voltamos a perder o equilíbrio emocional. Não podemos receber cartões bobos e ficar sem dois dos nossos principais atacantes", reclamou.

O companheiro de Borges no ataque só será definido hoje. Hugo e Marlos são os mais cotados a ocupar a vaga. Os jovens Henrique, Oscar e Mazola correm por fora. "Como a gente não treinou, nem os jogadores têm ideia de quem pode jogar", ponderou Ricardo Gomes. "Os três mais novos têm se destacado nos treinos e são opções, apesar de não terem muito tempo de jogo."

O técnico também aproveitou a conversa para pedir mais ambição ao time tricampeão brasileiro. Entende que tropeçar em adversários mais frágeis, como os pernambucanos, significa deixar o quarto troféu seguido de bandeja nas mãos de um dos maiores rivais. "Independentemente de vitória ou de derrota, o Ricardo mantém o humor", disse Bosco, menos sorridente que de costume, sobre o puxão de orelhas "civilizado". O goleiro, único jogador a comentar a reunião, vai substituir de novo o capitão Rogério Ceni, com lesão muscular na coxa. No clássico, falhou. "O Rogério é um jogador muito respeitado. Quem for substituí-lo não tem o direito de errar. Será o meu desafio", afirmou Bosco.