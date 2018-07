PV ensaia apoio a Serra, mas mantém pré-candidatura

Antes da entrada de Serra na disputa, o PV mantinha planos de lançar a candidatura de Eduardo Jorge ou procurar o PPS para uma coligação. Os verdes, no entanto, devem seguir o caminho trilhado pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD), que apoia a candidatura do ex-governador.

Serra começou a negociar há cerca de dez dias, em jantar com o presidente do PV, José Luiz Penna. Anteontem, dois vereadores do PV lhe declararam apoio formal, com aval de Penna. Oficialmente, o partido mantém Jorge na disputa, mas admite que a candidatura Serra "interessa à sociedade e à política do País". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.