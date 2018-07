Q-Free fecha contrato com o Sem Parar A subsidiária da norueguesa Q-Free (significa livre de filas)? fornecedora dos dispositivos eletrônicos de identificação instalados nos para-brisas dos veículos, conhecidos como tags, para o sistema Sem Parar Via Fácil e das antenas leitoras das concessionárias de rodovias de SP, RJ, MG, PR, SC e RS ?, acabou de fechar um novo contrato com o Centro de Gestão de Meios de Pagamento (CGMP), que administra o Sem Parar no País. O contrato, no valor de R$ 34 milhões, prevê o fornecimento de 620 mil tags, o que representa aproximadamente 25% do total dos 2 milhões em circulação nas estradas brasileiras.