Qatar sugere envio de tropas árabes para a Síria

Questionado se era a favor de uma intervenção na Síria pelas nações árabes, o Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani disse: "Para por fim a matança ... algumas tropas deveriam ir".

A CBS informou em seu site que a entrevista será transmitida no domingo.

O primeiro ministro do Qatar lidera o comitê da Liga Árabe sobre a Síria e disse que os assassinatos não pararam, apesar da presença de monitores árabes enviados no mês passado para verificar se as autoridades estão cumprindo um plano de paz.

Na prévia da entrevista disponível no site da emissora, o emir não explicitou como qualquer intervenção militar árabe poderia funcionar.

A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que mais de 5.000 pessoas foram mortas desde março de 2011, quando teve iniciaram os protestos contra o presidente sírio, Bashar al-Assad. Autoridades sírias dizem que 2.000 membros das forças de segurança foram mortos por "terroristas armados".