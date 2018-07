Qatro jovens morrem em chacina, em São Gonçalo-RJ Quatro jovens foram mortos a tiros nesta segunda-feira, 12, à noite em São Gonçalo, município na Região Metropolitana do Rio. A chacina ocorreu no bairro Vista Alegre. Os corpos foram encontrados às 23 horas.De acordo com as investigações iniciais da Polícia Civil, as mortes teriam sido cometidas por homens que estavam em duas motocicletas.