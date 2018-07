QGEP comprará fatia de 30% da Shell em bloco na bacia de Santos A QGEP Participações, braço de petróleo do grupo Queiroz Galvão, assinou contrato de compra de participação de 30 por cento da fatia que a Shell tem no bloco BS-4, na bacia de Santos, também dividido com a Petrobras e a Chevron.