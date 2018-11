Quadra-SP pede ajuda para recuperar frota incendiada

De toda a frota municipal, apenas quatro carros foram retirados do prédio em chamas pelos funcionários e podem ser recuperados. As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. De acordo Andrade, a maioria dos veículos destruídos era usada no transporte escolar. "No início do ano letivo, em 10 de fevereiro de 2011, não sabemos o que fazer para garantir o acesso dos alunos à escola, principalmente na zona rural", disse.

Com orçamento anual de R$ 11 milhões, a prefeitura não tem condições de adquirir novos veículos e fazer frente ao prejuízo do incêndio, de quase R$ 1 milhão. O valor inclui, além das conduções, o prédio alugado, destruído pelas chamas, e a casa de um vizinho, que ficou avariada.

Na garagem estavam ainda ferramentas e equipamentos usados pelo departamento de obras do município de 2.652 habitantes. Junto com o pedido de ajuda, o prefeito está enviando fotos dos estragos aos destinatários.