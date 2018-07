Quadrigêmeos são esperados para esta semana

Ainda faltam alguns dias para dar a luz, mas Maria Verônica Aparecida Vieira, de 25 anos, já não aguenta mais de ansiedade e o incômodo pela imensa barriga. Ela faz parte de um seleto grupo de grávidas: quadrigêmeos - um caso para cada 520 mil mulheres, segundo registro do Ministério da Saúde.

Inicialmente, a alegria da família era por gêmeos, logo quando Verônica descobriu que estava grávida, no mês de julho. Em seguida a expectativa era para trigêmeos, mas as amigas apostavam em quadrigêmeos. Somente depois de um ultrassom, em dezembro, que a mamãe confirmou estar esperando quatro meninas, que receberão os nomes de Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Victória. Para identificação das meninas, cada uma usará sempre a mesma cor.

A mamãe, que ficou famosa nos últimos dias pela divulgação do caso raro, não consegue dormir e tem vivido na ansiedade pela chegada das crianças. "Elas não dormem, ficam se mexendo, eu nem consigo dormir", conta a mãe que não vê a hora de dar à luz, quando será feita uma cesariana logo após o dia 20 de janeiro. Verônica engordou mais de 30 quilos desde que engravidou.

Devota de Nossa Senhora Aparecida, ela diz ter feito um único pedido aos pés da Santa e sempre pediu em suas orações particulares. "Sou muito abençoada, devo ser ter sido uma boa moça, jamais esperava vir quatro de uma só vez. Mas estou aguardando com muito amor e carinho."

Dona de uma escola infantil, ela já é mãe de um menino de 4 anos que também vive a ansiedade em família. "Ele está achando o máximo ser chamado de 'mais velho'. Sempre que ouve falar das menina, pergunta quando vão chegar as Marias", diz a mãe.

Futuro. A família, que mora em Taubaté (SP), no Vale do Paraíba, tem contado com a ajuda de amigos e padrinhos para se preparar para a nova vida. De acordo com Verônica, que tem experiência com crianças, toda ajuda será bem recebida. "Não é só financeira, precisamos também de ajuda psicológica. Na escola eu já vejo a dificuldade de cuidar de gêmeos e aqui serão quatro. Enquanto uma dorme, a outra toma banho, a outra mama e assim vai", planeja a mamãe.