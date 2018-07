Quadrilha aborta ação após incendiar caixa em perdizes Ao perderem o controle das chamas no corte de um caixa eletrônico, por volta da 1 hora desta madrugada de quarta-feira, 2, criminosos resolveram abortar a ação e deixar para trás todo o equipamento com o qual tentavam arrombar uma das máquinas instaladas no hall de entrada de uma agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 1.456 da Rua Turiaçu, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.