Quadrilha arromba caixas eletrônicos com maçarico Três caixas eletrônicos foram arrombados com maçarico no início da manhã de hoje, no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), por volta das 6h30, uma quadrilha arrombou e roubou o dinheiro dos caixas eletrônicos instalados na Avenida Lucas Nogueira Garcez, usando maçarico e pé de cabra.