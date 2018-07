Quadrilha assalta agência bancária em SBC São Paulo, 11 - Armado de pistolas, um grupo de assaltantes invadiu, por volta das 15h45 de terça-feira, 10, uma agência do Banco Itaú, no bairro de Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Após render funcionários e os seguranças, o bando, afirmando conhecer a rotina de parentes das vítimas e ameaçando atear fogo em quem não cooperasse, teve acesso à tesouraria do banco. Depois de meia hora, a quadrilha fugiu em um Santana verde levando R$ 270 mil e US$ 25 mil, em dinheiro, além de £ 29,9 mil e US$ 48,3, em travellers checks. Segundo policiais do 01º Distrito Policial da cidade, um dos criminosos portava uma falsa carteira da Polícia Federal e foi quem deu início ao assalto. Ninguém foi preso, mas o assalto foi filmado pelo circuito de câmeras.