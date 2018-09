Quadrilha assalta Bradesco em São Bernardo do Campo Um assalto a uma agência do Bradesco, no bairro de Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, por volta das 16h de ontem, rendeu a seis assaltantes um valor superior a 310 mil reais. Armados com pistolas calibre 380, cinco dos criminosos entraram no banco, antes do fechamento, e, passando-se por clientes, esperaram dar 16h, horário em que a agência é fechada, para anunciar o assalto. Dois vigias, o gerente e cinco clientes foram rendidos pelos assaltantes. Os funcionários da agência foram obrigados a levar o quinteto até o cofre, onde foi retirado o dinheiro. Os criminosos deixaram a agência acompanhados de um sexto bandido, que fazia a cobertura dos demais. Testemunhas não souberam dizer em que veículo o bando fugiu. O assalto foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.