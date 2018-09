Na fuga, o grupo levou um Vectra preto estacionado nas proximidades e pertencente a uma das pessoas que estavam no velório. Além do carro, os criminosos roubaram cerca de R$ 10 mil da administração do cemitério e R$ 2 mil de uma das vítimas rendidas no prédio. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Santo André.