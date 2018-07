Quadrilha assalta dois bancos ao mesmo tempo no RS

Uma quadrilha assaltou simultaneamente duas agências bancárias, localizadas a 200 metros uma da outra, em Triunfo, a 75 quilômetros de Porto Alegre, nesta quinta-feira, 5. O grupo, formado por cerca de dez homens, dividiu-se em dois para invadir ao mesmo tempo o Banco do Brasil e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). Ao saírem, os ladrões obrigaram funcionários e clientes a formarem um cordão de isolamento para protegê-los até que entrassem em seus dois automóveis. Na fuga, os assaltantes trocarem tiros com os policiais que começavam a perseguição. A quadrilha abandonou os veículos à beira de um matagal, onde também libertou os dois reféns que havia feito. Dezenas de policiais civis e militares iniciaram uma varredura na região, mas não encontraram ninguém até o início da noite. A suspeita é de que o grupo tenha conseguido chegar à margem de um arroio, de onde teria seguido de barco para o Rio Taquari. A quantidade de dinheiro levada pelos assaltantes não foi informada.