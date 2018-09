Quadrilha assalta joalheria em hipermercado em SP Armados de pistolas, pelo menos quatro homens assaltaram, por volta das 19 horas de ontem, a joalheria Dacam, localizada no interior da loja do hipermercado Carrefour na altura do quilômetro 11,5 da Via Anchieta, no bairro de Vila Vermelha, região do Sacomã, na zona sul de São Paulo.