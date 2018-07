Quadrilha assalta loja de armas em Osasco-SP

Após a chegada da polícia, houve perseguição e, depois de buscas pelas imediações, os agentes conseguiram prender três suspeitos. Com eles foram recuperadas dez armas. Outras três usadas no crime também foram apreendidas. PMs do 14.º BPM continuavam no início desta tarde no local para fazer a contabilidade da loja. A ocorrência foi registrada no Setor de Investigações Gerais da Delegacia Seccional de Osasco.