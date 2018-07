Quadrilha assalta loja e bandido morre na zona sul de SP

A proprietária e funcionários da loja foram rendidos pela quadrilha, que chegou ao local em um Gol vermelho e, após recolher 149 peças, fugiu no mesmo veículo. A dona do estabelecimento, com a placa do veículo anotada, ligou para o 190, acionando a Polícia Militar, que cruzou com o carro na Rua Frei Caneca, ainda na mesma região.

Durante a fuga, os criminosos bateram o Gol em uma praça atrás do Museu de Arte de São Paulo (Masp). "Um deles, armado, após bater o carro, tentou atirar contra os policiais", relatou o tenente da PM Renato Adachi. Baleado, o bandido, cujo nome ainda não foi informado pela polícia, morreu mesmo encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa. Os outros assaltantes fugiram a pé.

Um revólver calibre 38 foi apreendido pela PM com o rapaz armado. Toda a mercadoria roubada teria sido recuperada. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).