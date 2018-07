Quadrilha assalta posto de combustível na Fernão Dias

Dois frentistas foram dominados. Somando o que foi roubado das vítimas e do posto, os bandidos fugiram com R$ 270,00, um celular, um radiocomunicador e documentos pessoais. Nem a Polícia Rodoviária Federal nem o Centro de Operações da Polícia Militar foram alertados pelas vítimas sobre o crime.

Ao serem indagados pela imprensa sobre informações relativas ao assalto, policiais militares da 1ª Companhia do 43º Batalhão deslocaram uma viatura até o estabelecimento e lá confirmaram o roubo. Até as 3h30 desta madrugada, nenhum dos frentistas nem o representante do estabelecimento haviam comparecido no plantão do 73º Distrito Policial, do Jaçanã, para registrar queixa.