Quadrilha assalta transportadora na Rodovia Anhanguera Uma quadrilha com cerca de 30 homens, alguns armados com fuzis, assaltou, no início desta madrugada, a transportadora Raça, localizada no km 24,5 da pista sentido interior da Rodovia Anhanguera, no Jardim Britânia, região do Parque Anhanguera, na zona oeste da capital paulista.