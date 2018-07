Quadrilha atacava mulheres na saída de agências bancárias; 5 foram presos

Segundo Barazal, a quadrilha era investigada havia dois meses. Os assaltantes foram filmados em agências bancárias, tiveram o telefone celular monitorado com autorização judicial e também foram reconhecidos pelas vítimas.

Na ação de ontem foram presos Gumercindo Vieira Filho, o Véio, de 50 anos, e Carlos Renato Fagner Pires da Silva, de 27, líderes do grupo. Ainda foram detidos Angelo Nabeiro Neto, de 20 anos, Thadeu Camilo, de 24, e Rafael Borges Gomes Peixoto, de 20. As prisões ocorreram pela manhã nos bairros do Tremembé e de Parada de Taipas. Barazal disse ainda que um sexto integrante do bando, identificado como Alexandre Silva Leite, está foragido.

O delegado explicou a função de cada um dos assaltantes na quadrilha. Vieira Filho e Silva ficavam dentro das agências. Observavam os correntistas. Prestavam atenção na quantia sacada. Depois, passavam aos parceiros as características das vítimas, como cores da roupa, e também o valor em dinheiro retirado do banco. Os assaltantes Neto, Camilo e Peixoto ficavam do lado de fora das instituições financeiras. De acordo com Barazal, os três ladrões sempre usavam moto. Seguiam as vítimas e anunciavam o roubo. "Todos eram violentos. Se fosse preciso atirar, eles atiravam", acrescentou o policial.

Barazal disse ainda que pelo menos dois assaltos contra mulheres são atribuídos ao bando. Um deles aconteceu em 13 de janeiro na Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo, no Tremembé. Uma comerciante de 61 anos sacou R$ 13 mil numa agência. Ela foi seguida e teve R$ 7 mil roubados pelos ladrões.

A ação dentro da agência foi filmada pelo circuito de TV do banco. Vieira Filho foi flagrado observando os clientes. O outro assalto ocorreu dois dias depois. Daquela vez, a vítima foi uma corretora de imóveis de 41 anos. Ela retirou R$ 3,5 mil de uma agência da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no bairro do Limão. O dinheiro foi levado pelos criminosos.

De setembro de 2009 até ontem, a equipe do delegado Barazal prendeu 13 assaltantes acusados de agir em saidinhas de bancos. Em 4 de setembro de 2009 foram presos quatro criminosos. Em 6 de novembro, os investigadores prenderam outros quatro ladrões. Juntas, as três quadrilhas fizeram pelo menos 12 vítimas.