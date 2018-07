Quadrilha atuou durante o governo de Blairo Maggi

Maggi - que já ostentou a coroa de rei da soja - por muitos anos foi mal visto por ambientalistas por sua relação com o agronegócio. Até hoje, Mato Grosso foi o Estado que liderou por mais tempo o ranking dos maiores desmatadores: de um total de 22 anos com dados de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 14 anos tiveram Mato Grosso na frente da destruição da floresta.

No governo Maggi, os piores períodos foram 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 - o desmate chegou a 11.814 km² em 2003-2004 (muito acima dos 7.464 km² desmatados em toda a Amazônia Legal no período 2009-2010). A partir de 2006, porém, a taxa passou a cair, chegando a 1.049 km² em 2009-2010 (a medição é feita entre agosto de um ano a julho do outro).

Tanto Maggi quanto seu ex-secretário de Meio Ambiente, Luiz Henrique Daldegan - que foi preso na sexta-feira durante a operação - faziam questão de mostrar a mudança pela qual o Estado passava e ressaltar que o ambiente era prioritário para o governo. Em 2003, a área ambiental contava com 200 servidores, "universo elevado para 900 em 2010", segundo Maggi.

Vários ambientalistas deixaram de lado a implicância com o ex-governador e passaram a defender seu trabalho. A questão que se levanta agora é a da sua corresponsabilidade. Ele foi omisso diante dos crimes ambientais cometidos? Ou foi enganado, como toda a sociedade?

O ex-governador não quis conceder entrevista, mas disse por meio de nota que "nada chegou a seu conhecimento que levasse o então secretário a uma situação de descrédito".