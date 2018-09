Quadrilha chega de barco e rouba joalheria em SP Cinco homens roubaram na madrugada de hoje uma joalheria em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atracou o barco em que estava no pier e, depois de render alguns pescadores, invadiu a loja. Em seguida, os criminosos fugiram no barco levando as joias.