Quadrilha de saidinha bancária é desarticulada na BA

Entre as vítimas do grupo, formado por sete adultos e um adolescente de 16 anos, está o empresário Luiz Carneiro Paolilo Filho, presidente do Fluminense de Feira Futebol Clube. Em agosto deste ano, ele levou um tiro na perna e teve R$ 4,7 mil roubados. Ele foi baleado por Emerson Rodrigues da Silva, de 24 anos, apontado como líder da quadrilha, o primeiro a ser preso.

Responsáveis pela a autoria de pelo menos 15 assaltos na modalidade saidinha bancária, o grupo já era monitorado há alguns meses. Eles já foram reconhecidos por quatro vítimas que compareceram a delegacia.

Além das prisões, os policiais apreenderam dois revólveres, uma pistola, vários telefones celulares, um carro, uma moto, utilizada nos roubos para seguir as vítimas, e a quantia de R$ 3,2 mil. Os sete adultos foram autuados em flagrante por formação de quadrilha e porte ilegal de arma. O adolescente apreendido foi encaminhado ao Ministério Público.