Quadrilha de senhoras está na mira da polícia cearense A Polícia de Fortaleza (CE) prossegue os trabalhos de investigação sobre uma quadrilha de senhoras, especializada em furtos em lanchonetes, shoppings e igrejas em áreas nobres da capital cearense. As integrantes do bando têm idades a partir de 50 anos. Até o momento, apenas uma das acusadas, identificada como Sônia Maria Barbosa, está presa, conforme matéria divulgada no Jornal da Globo da TV Globo. Pelo menos outras cinco criminosas estão soltas e vêm sendo investigadas há 7 meses. Oito pessoas compareceram à delegacia local e confirmaram ter sido vítimas do bando.