Quadrilha de SP é denunciada por tráfico internacional

Segundo as investigações iniciadas em 2004, eles formaram uma rede de tráfico de drogas especializada na aquisição, transporte, guarda e distribuição, em grande escala, de haxixe, cocaína e ecstasy. Israel Domingues de Oliveira é conhecido na região de São José do Rio Preto como "Barão do Ecstasy" por ser traficante internacional e líder de quadrilha de narcotraficantes, já tendo sido condenado por tráfico de drogas.

Segundo a investigação, a quadrilha comprava a cocaína no Peru, trazia a droga para o Brasil e a enviava para a Europa por meio de "mulas" para Holanda, Portugal, Espanha e Alemanha, onde era trocada por ecstasy. Os comprimidos de ecstasy eram trazidos ao Brasil e comercializados em diversas regiões do Estado de São Paulo, em especial na região do norte paulista.

Em 2005, policiais militares prenderam em flagrante Israel Domingues por posse de cerca de 18 mil comprimidos de ecstasy, um pacote com 5,5 quilos de cocaína, material para acondicionamento da droga em cápsulas e pranchas de surfe contendo em seu interior pacotes de cocaína em um apartamento em São Vicente, no litoral de São Paulo. No mesmo dia, foi feita a apreensão de 30 gramas de maconha na casa de Israel Dias, filho de Israel Domingues, em Catanduva.