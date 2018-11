Quadrilha de traficantes é presa em Guarulhos Sete traficantes, entre eles uma mulher, foram presos, por volta das 15 horas desta quarta-feira, 31, por policiais militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam) da 1ª Companhia do 44º Batalhão, no bairro de Cidade Satélite, em Guarulhos, na Grande São Paulo.