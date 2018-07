Quadrilha de traficantes é presa em São Paulo Quatro traficantes, entre eles uma mulher, foram presos, às 23 horas de terça-feira, 25, por PMs do 50º Batalhão, com 32 quilos de maconha, cerca de 2 mil pedras de crack, 300 cápsulas plásticas contendo cocaína, uma espingarda calibre 12, uma pistola e um revólver calibre 38 no interior de uma residência no Grajaú, zona sul de São Paulo.