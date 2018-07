Quadrilha é desarticulada e doze são presos no Ceará Uma quadrilha que atuava no interior do Ceará foi desarticulada pela Polícia Civil. Os integrantes praticavam os crimes de saidinha bancária e depois passaram a cometer sequestros. Durante as investigações, foram presas três pessoas. Ontem, foram presos outros nove suspeitos e uma menor de 16 anos foi apreendida. A operação continua em curso, pois há cinco foragidos, entre eles o líder da quadrilha.