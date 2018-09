Quadrilha é detida ao incendiar viatura em Cosmópolis

Era 1h45 quando policiais militares do 19º Batalhão foram acionados pelo único policial que fazia plantão naquele momento dentro na delegacia. Ao ver o capo da viatura em chamas e um veículo Polo deixando o local, o policial civil entrou em contato com os colegas militares, que detiveram o grupo a cinco quarteirões do Distrito Policial. A viatura ficou parcialmente queimada.

Os rapazes, com idades entre 15 e 20 anos, foram encaminhados à mesma delegacia atacada e autuados em flagrante por formação de quadrilha, fabricação de explosivos e danos ao patrimônio público. "O veículo da quadrilha não é roubado, mas também não possui registro. Os cinco jovens permanecem presos", afirmou um policial militar.

Dentro do Polo, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, além de material utilizado para fabricação de coquetéis molotov.