Quadrilha é detida após arrastão em restaurante em SP Quatro assaltantes, entre eles uma adolescente de 16 anos, foram detidos, no final da noite de ontem, após realizar um arrastão dentro de um restaurante na Vila Madalena, região centro-oeste da capital paulista. Armados com uma pistola modelo antigo, Fernando Almeida de Sousa Abi Rachid, de 23 anos, Fernando de Paiva Lima, 24, Flora Silva Braga, 19, e a adolescente de 16 anos entraram no estabelecimento, indo diretamente ao caixa, onde anunciaram o assalto. Dezesseis clientes também foram rendidos e assaltados pelo grupo. Os criminosos deixaram o restaurante por volta das 22 horas levando relógios, celulares e carteiras ds vítimas, além de R$ 856 do caixa e dos clientes. Uma testemunha, ao ver o grupo deixando o local, ligou para o serviço 190, que acionou os policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam). O quarteto havia entrado num ônibus que seguia para o Jardim Colombo, região de Vila Sônia, zona sul, mas acabou detido pelos policiais e os assaltantes acabaram se entregando. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, de Pinheiros. Os bandidos foram indiciados por roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores.