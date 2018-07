Quadrilha é detida depois de invadir empresa em SP

Os policiais da Força Tática do 1º Batalhão fizeram um cerco à empresa. O grupo tentou fugir pulando telhados de imóveis vizinhos, mas foi capturado em um terreno baldio próximo. Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver e uma pistola. O veículo com o qual eles chegaram à empresa foi roubado no domingo, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O caso foi registrado no 92º Distrito Policial (DP), no Parque Santo Antônio.