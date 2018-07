Quadrilha e PM trocam tiros na região do Ibirapuera

Até as 6h, várias viaturas da PM ainda realizavam buscas pelas ruas da região. O helicóptero Águia, também da PM, auxiliou os policiais em terra. Dois dos tiroteios ocorreram na rua Comandante Ismael Guilherme, próximo ao portão 5 do Parque do Ibirapuera, e na esquina da avenida Ibirapuera com a rua Borges Lagoa. Dois bandidos fugiram pelo parque, o que obrigou o helicóptero a realizar um sobrevoo na região.

Um dos veículos nos quais os bandidos fugiram seria um Fiat Palio. Outro, perfurado a tiros, se envolveu em um acidente na mesma rua onde fica o Ipê Clube, do qual foi roubado o caixa, no Jardim Luzitânia, ao lado do Hospital do Servidor Público Estadual. Um dos policiais baleados é um sargento e foi atingido de raspão na cabeça. Segundo a PM, os criminosos estariam armados de metralhadoras.

Toda a frente do Ipê Clube, local onde teria sido iniciada a série de tiroteios, foi isolada. Uma viatura da PM, atingidas por vários tiros, ainda está próximo ao clube.