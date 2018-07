Quadrilha é presa ao invadir casa e fazer reféns em SP Uma quadrilha, formada por seis bandidos, com idades entre 18 e 22 anos e armados com um revólver calibre 38 e uma pistola de brinquedo, foi presa, no final da noite de ontem, por policiais militares da Força Tática do 19º Batalhão após invadir, pulando o muro lateral, um sobrado na Rua Diomar Ackel, na região de Vila Formosa, zona leste de São Paulo, e fazer uma família refém.