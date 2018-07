Quadrilha é presa após assaltar joalheria em Itanhaém Uma quadrilha composta por pelo menos seis homens e uma mulher foi presa nesta sexta-feira por policiais militares da 2ª Companhia do 29º Batalhão do Interior (BPM/I) após assaltar a joalheria Pepita, localizada na altura do nº 193 da Rua João Mariano, no centro de Itanhaém, litoral sul paulista.