Quadrilha é presa após atacar motoristas em SP Quatro assaltantes, entre eles um adolescente, foram perseguidos e dominados por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), por volta das 19h desta quarta-feira (5), após atacarem pelo menos seis motoristas nos bairros do Brooklin e Moema, na zona sul da capital paulista. O quarteto ocupava um Fiat Fiorino, roubado pelo grupo após a quadrilha abandonar um Peugeot em razão do alarme instalado no carro da vítima.