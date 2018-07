Quadrilha é presa após fabricar 100 toneladas de cocaína

Mais de 120 policiais federais participaram da operação "Opus Magna", que além das prisões, cumpriu 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santos, São Paulo, São Vicente, São Bernardo do Campo, Praia Grande, Diadema, Jarinu e Capivari. A PF iniciou as investigações após perceber indícios de desvios de grandes quantidades de produtos químicos controlados.

Através de empresas no nome de laranjas, a quadrilha obtinha licenças para a comercialização de cafeína, acetona, éter, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, benzocaína, lidocaína e ácido bórico - produtos usados na fabricação e no aumento do volume de drogas. Os policiais acreditam que nos últimos três anos de atuação dos traficantes, centenas de toneladas de drogas tenham sido produzidas dessa forma.