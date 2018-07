Quadrilha é presa após invadir agência bancária no interior de SP

SÃO PAULO - A invasão de uma agência bancária do Bradesco terminou com a prisão de seis bandidos na manhã deste domingo, 9, no distrito de Ibitiúva, município de Pitangueiras, em São Paulo. Armados com uma pistola Bereta calibre 635 e munidos de marretas, os homens pretendiam arrombar o cofre do banco.

No momento em que tentavam abrir o compartimento blindado, o alarme soou e vizinhos acionaram a PM. A quadrilha já se preparava para fugir quando os policiais chegaram ao local. Houve troca de tiros e dois dos criminosos, baleados na perna, foram medicados na Santa Casa de Pitangueiras e liberados para serem interrogados na delegacia da cidade.

De acordo com a polícia, o grupo é de Ribeirão Preto e um sétimo integrante da quadrilha conseguiu fugir. Os seis presos, com exceção de um menor, foram autuados por tentativa de furto, formação de quadrilha, porte ilegal de arma e resistência. O grupo será encaminhado para a Cadeia Pública de Jaboticabal. O adolescente será entregue à Vara da Infância e Juventude.