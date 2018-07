Quadrilha é presa após invadir casa nos Jardins Quatro bandidos, um deles adolescente, com idades entre 17 e 32 anos, foram presos por policiais militares da 3ª Companhia do 23º Batalhão, no final da noite de ontem, após invadirem uma das casas da Rua Marechal Bittencourt, no Jardim Paulistano, região dos Jardins, zona sul da capital paulista.