Quadrilha é presa após manter família refém em SP Cinco bandidos, entre eles um adolescente de 15 anos, armados com um revólver calibre 38 - possivelmente da Guarda Civil Metropolitana (GCM), segundo a Polícia Militar (PM) - e uma pistola, foram presos, por volta da 1h30 da madrugada de hoje, após manterem reféns, por cerca de uma hora, um casal e três filhos, com idades entre 7 e 11 anos, no interior da casa nº 277 da Rua Faveira Pequena, no Jardim Heloísa, região do Itaim Paulista, no extremo leste da capital paulista.