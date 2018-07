Quadrilha é presa com metralhadora antiaérea em Minas Gerais

Seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a bancos e carros-fortes, sequestros, latrocínios, roubo de armas de uso exclusivo do Exército, invasão de delegacias e quartéis foram presos em Minas Gerais durante a Operação Vandec, da Polícia Civil. Segundo a polícia, outras prisões já haviam sido feitas em novembro e dezembro do ano passado. As prisões não foram divulgadas para não prejudicar o desdobramento das investigações, que culminaram no último dia 15 com a prisão de João Ferreira Lima, o João de Goiânia, também conhecido como o homem da ".50". Em uma das prisões, a polícia apreendeu uma metralhadora antiaérea e antitanque da marca Browning .50. Segundo a polícia, a operação, em sua primeira fase ocorrida em fevereiro de 2007, resultou na prisão de sete suspeitos de participarem de assaltos a bancos nas cidades de São Gotardo, Tiros, Brasilândia de Minas e São Sebastião do Maranhão. Em novembro do ano passado, horas depois de os criminosos levarem R$ 1,25 milhão, em dinheiro de um carro forte, em Varginha, outros cinco suspeitos foram identificados e presos por participar da ação. João de Goiânia e Gilmar Vilarindo de Moura, o "Alemão", assumiram serem os proprietários e operadores das armas de grosso calibre usadas em várias ações do grupo criminoso. Com os dois criminosos, a polícia apreendeu uma metralhadora antiaérea e antitanque marca Browning .50 (adquirida no Paraguai por R$ 280 mil, desviada por um coronel do Exército daquele país), celulares, uma van Chrysler blindada e 170 munições. João de Goiânia e Paulo César Miguêz foram presos por policiais em Tocantins, quando se deslocavam para a Venezuela. Eles planejavam praticar o assalto de uma tonelada de ouro, avaliada em R$ 50 milhões. Além de João Ferreira Lima, participariam da ação, seis ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O roubo ocorreria entre as cidades de São Romão e Margarita, na Venezuela, onde o veículo de transporte do ouro seria interceptado. Uma picape Hummer e uma esteira rolante seriam usadas para transportar o produto do roubo.