Quadrilha é presa com uma tonelada de maconha em SP

Os investigadores estavam monitorando a quadrilha há quase um mês, que trazia a droga de Mato Grosso do Sul.

Ao passarem pela carreta, policiais militares do Patrulhamento Rural notaram uma perfuração, semelhante a uma marca de disparo de arma de fogo, no vidro da cabine.

Acompanhando tudo de perto, os policiais civis tiveram que participar da abordagem após o motorista ser obrigado pelos PMs a entrar no pátio do Autoposto Boi Gordo, na altura do quilômetro 91 da Raposo Tavares. Um dos criminosos ainda tentou fugir a pé, mas foi preso.

Foram detidos Luiz Carlos Rodrigues, de 39 anos, Emerson Agadir de Almeida, 33, Rogério Paulo Pereira, 29, e Claudemir dos Santos, 34. Segundo a polícia, Rogério era quem intermediava as negociações entre os compradores e os fornecedores da droga. Luiz Carlos já era procurado pela justiça.

As investigações do SIG começaram depois que policiais civis foram informados sobre uma festa promovida por traficantes para comemorar a chegada de um carregamento de maconha.